Kirovograd | l' orfanotrofio ha bisogno d' aiuto | ' Aiutateci | ci serve tutto'

(Di martedì 1 marzo 2022) L'diha disperatodi. Su Telegram una foto che mostra bambini in una cantina. Si sono dovuti rifugiare perché la città è tra quelle bombardate dai russi. Le ...

L'diha disperato bisogno di aiuto . Su Telegram una foto che mostra bambini in una cantina. Si sono dovuti rifugiare perché la città è tra quelle bombardate dai russi. Le donne ...... sull'Ucraina arriva la connessione internet coi suoi satelliti SCATTA LA GARA DI SOLIDARIETA' L'appello dell'diin Ucraina: 'Ci serve tutto, aiutateci' LA CONDANNA DI ...La città di Kirovograd è stata bombardata dai russi, l'orfanotrofio ha chiesto aiuto per cibo, medicine e giocattoli. La popolazione sta rispondendo presente ...Su telegram una foto che mostra bambini in una cantina: sono gli orfani di Kirovograd. Si sono dovuti rifugiare perché la città è tra quelle bombardate dai russi. "Questa foto la devono vedere tutti, ...