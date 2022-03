Kharkiv, ecco perché è un obiettivo chiave di Putin: dalla lingua russa alla (inattesa) resistenza di Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina già teatro di pesanti bombardamenti nei giorni scorsi, si ritrova nuovamente sotto le bombe. La Bbc riferisce che secondo il comando operativo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 marzo 2022), la seconda città dell'Ucraina già teatro di pesanti bombardamenti nei giorni scorsi, si ritrova nuovamente sotto le bombe. La Bbc riferisce che secondo il comando operativo...

_Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - GiovaQuez : Per il Cremlino è 'troppo presto per trarre conclusioni sui negoziati con l'Ucraina'. Nel mentre, per favorire il d… - GiovaQuez : Poche ore prima, al telefono con Macron, Putin si era impegnato a non bombardare civili. Ecco cosa ha fatto ieri a… - gloglottosordi : RT @GiovaQuez: Poche ore prima, al telefono con Macron, Putin si era impegnato a non bombardare civili. Ecco cosa ha fatto ieri a Kharkiv.… - Etya73 : RT @_Nico_Piro_: #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Nella tra… -