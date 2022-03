Incidente stradale per Franck Ribery, il calciatore si schianta contro un semaforo: “Lieve trauma cranico” (Di martedì 1 marzo 2022) Paura per Franck Ribery. Come riportato da Sport Mediaset, il calciatore della Salernitana è rimasto coinvolto in un Incidente stradale, avvenuto tra il 27 e il 28 febbraio nel comune di Capaccio-Paestum (Salerno). La macchina su cui viaggiava lo sportivo 38enne si è schiantata, intorno alle 3:00 del mattino, contro il palo di un semaforo. Immediato il soccorso dal personale del 118, che ha trasportato Ribery all’Ospedale di Battipaglia dove è stato poi dimesso con una prognosi di sette giorni. Su quanto accaduto la stessa società della Salernitana in un comunicato stampa ha spiegato: “A seguito di un Incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Paura per. Come riportato da Sport Mediaset, ildella Salernitana è rimasto coinvolto in un, avvenuto tra il 27 e il 28 febbraio nel comune di Capaccio-Paestum (Salerno). La macchina su cui viaggiava lo sportivo 38enne si èta, intorno alle 3:00 del mattino,il palo di un. Immediato il soccorso dal personale del 118, che ha trasportatoall’Ospedale di Battipaglia dove è stato poi dimesso con una prognosi di sette giorni. Su quanto accaduto la stessa società della Salernitana in un comunicato stampa ha spiegato: “A seguito di unautomobilistico il, che non era ...

