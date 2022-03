Il sindaco Gualtieri riceve in Campidoglio Dino Zoff (Di martedì 1 marzo 2022) Il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto al Palazzo Senatorio Dino Zoff, il portiere capitano della Nazionale campione del mondo del 1982, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Zoff e stato premiato in una cerimonia in aula Giulio Cesare con il conferimento della Lupa Capitolina, una delle onoreficenze del Campidoglio. La cerimonia è stata preceduta da un video omaggio nella sala delle Bandiere, alla presenza dei familiari e di Marco Tardelli, altro campione dei Mondiali ’82. Friulano di nascita, l’ex numero 1 di Juventus e Napoli, Zoff da anni vive nella Capitale, dove a piu riprese ha allenato la Lazio e la Nazionale.“Per me e un piacere formulare gli auguri piu cari di compleanno a Dino Zoff da parte di tutta la citta, ha ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 1 marzo 2022) IlRobertoha ricevuto al Palazzo Senatorio, il portiere capitano della Nazionale campione del mondo del 1982, nel giorno del suo ottantesimo compleanno.e stato premiato in una cerimonia in aula Giulio Cesare con il conferimento della Lupa Capitolina, una delle onoreficenze del. La cerimonia è stata preceduta da un video omaggio nella sala delle Bandiere, alla presenza dei familiari e di Marco Tardelli, altro campione dei Mondiali ’82. Friulano di nascita, l’ex numero 1 di Juventus e Napoli,da anni vive nella Capitale, dove a piu riprese ha allenato la Lazio e la Nazionale.“Per me e un piacere formulare gli auguri piu cari di compleanno ada parte di tutta la citta, ha ...

