Idea Real Madrid | vuole acquistarlo dal Napoli | ADL chiede 80 milioni!

Il calciomercato estivo vedrà il Napoli impegnato non solo in acquisti, ma soprattutto la società dovrà essere brava a difendersi dagli attacchi dei top club europei che proveranno ad accaparrarsi i migliori talenti azzurri. Tra questi c'è sicuramente Victor Osimhen che, seppur abbia patito vari infortuni, sta mostrando tutto il suo valore e tante altre qualità dovranno ancora essere espresse. Tra le squadre interessate al nigeriano – riporta calciomercato.com – c'è il Real Madrid. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Il Real Madrid tiene d'occhio Osimhen, è l'alternativa ad Haaland I Blancos sono alla ricerca di una prima punta che possa garantire un futuro florido e ricco di gol. Il primo nome inerente al centravanti è quello di Haaland del Borussia Dortmund. Sul norvegese ci ...

