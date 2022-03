I Maneskin congelano il tour e le date a Kiev e Mosca: “Vicini a chi affronta la terra” (Di martedì 1 marzo 2022) Nel calendario del loro tour erano previste sia l’Ucraina che la Russia: 7 marzo Kiev, 9 marzo Mosca e 11 San Pietroburgo. date che i Maneskin non faranno. I quattro hanno inoltre deciso di stoppare l’intero tour: “Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il 1 marzo, non siamo in grado di definire e condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero. Siamo più Vicini che mai a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo momento“, fa sapere la band. “Siamo più Vicini che mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo preciso momento – si legge ancora – La nostra solidarietà va a tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Nel calendario del loroerano previste sia l’Ucraina che la Russia: 7 marzo, 9 marzoe 11 San Pietroburgo.che inon faranno. I quattro hanno inoltre deciso di stoppare l’intero: “Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti suleuropeo e italiano entro il 1 marzo, non siamo in grado di definire e condividere le nuovein questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero. Siamo piùche mai a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo momento“, fa sapere la band. “Siamo piùche mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo preciso momento – si legge ancora – La nostra solidarietà va a tutti ...

I Maneskin bloccano il tour e i concerti a Kiev e Mosca: "Vi aggiorneremo in tempi di pace"

I Maneskin congelano il loro tour mondiale, non solo per il Covid ma anche per la guerra in Ucraina. "Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il 1° ..."

Guerra Ucraina-Russia, Maneskin congelano tour: “Vicini a chi soffre” (Adnkronos) – A fronte della guerra in atto fra Russia e Ucraina, i Maneskin congelano l’indicazione delle nuove date del tour già rinviato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, e affidano ...

I Maneskin congelano il loro tour mondiale, non solo per il Covid ma anche per la guerra in Ucraina. "Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il 1° ...(Adnkronos) – A fronte della guerra in atto fra Russia e Ucraina, i Maneskin congelano l’indicazione delle nuove date del tour già rinviato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, e affidano ...