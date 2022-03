Guerra in Ucraina, Draghi al Senato: Noi pronti alla pace, ma non è ancora il momento del dialogo (Di martedì 1 marzo 2022) “Bisogna pensare che alla fine da tutto ciò si esce con la pace, e per arrivarci serve il dialogo, ma ho l’impressione che questo non sia il momento. Avete visto ieri il secondo, terzo tentativo del presidente Macron di parlare, avete visto le sue dichiarazioni smentite dalle dichiarazioni di fonte russa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche al Senato. “Quindi, verrà il momento e per questo bisogna tenere l’attenzione vigile, occorre afferrare quel momento quando si presenta. Ho l’impressione che ora non ci sia, ma noi restiamo pronti”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “Bisogna pensare chefine da tutto ciò si esce con la, e per arrivarci serve il, ma ho l’impressione che questo non sia il. Avete visto ieri il secondo, terzo tentativo del presidente Macron di parlare, avete visto le sue dichiarazioni smentite dalle dichiarazioni di fonte russa”. Lo ha detto il premier Marionelle repliche al. “Quindi, verrà ile per questo bisogna tenere l’attenzione vigile, occorre afferrare quelquando si presenta. Ho l’impressione che ora non ci sia, ma noi restiamo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

