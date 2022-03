Gli stranieri rifugiati in Polonia: al confine prima gli ucraini (Di martedì 1 marzo 2022) stranieri che vivono in Ucraina si rifugiano in Polonia, attraversando il posto di controllo di Medyka, nel tentativo disperato di scappare dall'invasione russa del Paese, giunta al sesto giorno. In molti denunciano maltrattamenti e discriminazioni. "Ho visto persone svenute, picchiate, anche morte, puoi vedere persone con infarti perché era così affollato e la gente che tentava di attraversare - racconta ad Afp Fedy Ben Bahim, cittadino di nazionalità tunisina che studia medicina a Dnipro - per me erano 5 persone, poi 10 in un'ora, cadevano". "Oggi quando sono arrivato, ho visto il mio amico dell'ultima frontiera dove ti fanno il timbro sul visto per venire in Polonia, ho visto che aveva un esaurimento nervoso, sapeva solo il suo nome, non ha neanche reagito quando mi ha visto, non parlava con nessuno, stava cercando di trovare il suo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 marzo 2022)che vivono in Ucraina si rifugiano in, attraversando il posto di controllo di Medyka, nel tentativo disperato di scappare dall'invasione russa del Paese, giunta al sesto giorno. In molti denunciano maltrattamenti e discriminazioni. "Ho visto persone svenute, picchiate, anche morte, puoi vedere persone con infarti perché era così affollato e la gente che tentava di attraversare - racconta ad Afp Fedy Ben Bahim, cittadino di nazionalità tunisina che studia medicina a Dnipro - per me erano 5 persone, poi 10 in un'ora, cadevano". "Oggi quando sono arrivato, ho visto il mio amico dell'ultima frontiera dove ti fanno il timbro sul visto per venire in, ho visto che aveva un esaurimento nervoso, sapeva solo il suo nome, non ha neanche reagito quando mi ha visto, non parlava con nessuno, stava cercando di trovare il suo ...

