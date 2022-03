Femminicidio a Pontecagnano, uccisa 20ennne (Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Si chiama Anna Borsa, ha solo 20 anni ed è l’ennesima vittima di Femminicidio. Shock questa mattina a Pontecagnano Faiano: un uomo armato ha ucciso a sangue freddo la sua ex fidanzata. L’uomo si è recato presso il negozio di parrucchiere dove lavorava la sua ex compagna e l’ha colpita. Inutili i tentativi di soccorrerla, la giovane è morta sul colpo. Ferito un amico della 20enne, verosimilmente collega di lavoro intervenuto per difendere la giovane. Sul posto gli uomini della Croce Bianca che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo attualmente è in fuga Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Si chiama Anna Borsa, ha solo 20 anni ed è l’ennesima vittima di. Shock questa mattina aFaiano: un uomo armato ha ucciso a sangue freddo la sua ex fidanzata. L’uomo si è recato presso il negozio di parrucchiere dove lavorava la sua ex compagna e l’ha colpita. Inutili i tentativi di soccorrerla, la giovane è morta sul colpo. Ferito un amico della 20enne, verosimilmente collega di lavoro intervenuto per difendere la giovane. Sul posto gli uomini della Croce Bianca che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo attualmente è in fuga Consiglia

Tragedia a Pontecagnano Faiano. Una ragazza di 22 anni, Anna Borsa, è stata uccisa all'interno del salone di bellezza presso il cuore lavorava. Il fatto è accaduto in via ...