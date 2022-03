Eriksen torna a parlare del suo malore: «Ricordo tutto, tranne quei minuti in paradito» (Di martedì 1 marzo 2022) Il centrocampista Christian Eriksen torna a parlare del dramma vissuto lo scorso giugno: le parole del calciatore danese Ai canali ufficiali del Brentford, Christian Eriksen è tornato a parlare del dramma vissuto lo scorso giugno. RICORDI – «Non avrebbero dovuto giocare, non dopo quel trauma. Non sapevo cosa fosse successo, non mi ero reso conto di cosa avessero visto. Quando mi sono risvegliato ho sentito che i medici premevano su di me, ho lottato per respirare, poi ho sentito voci deboli e dottori che parlavano. Stavo pensando che non posso essere io quello sdraiato qui, sono in buona salute. Il mio primo pensiero è stato di essermi rotto la schiena. Posso muovere le gambe? Posso muovere le dita dei piedi? Piccole cose del genere. Ricordo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il centrocampista Christiandel dramma vissuto lo scorso giugno: le parole del calciatore danese Ai canali ufficiali del Brentford, Christianto adel dramma vissuto lo scorso giugno. RICORDI – «Non avrebbero dovuto giocare, non dopo quel trauma. Non sapevo cosa fosse successo, non mi ero reso conto di cosa avessero visto. Quando mi sono risvegliato ho sentito che i medici premevano su di me, ho lottato per respirare, poi ho sentito voci deboli e dottori che parlavano. Stavo pensando che non posso essere io quello sdraiato qui, sono in buona salute. Il mio primo pensiero è stato di essermi rotto la schiena. Posso muovere le gambe? Posso muovere le dita dei piedi? Piccole cose del genere....

