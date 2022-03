Draghi e le sanzioni alla Russia

Leggi su butac

(Di martedì 1 marzo 2022) Ci avete segnalato diversi articoli e tweet che riportano un’informazione che, se fosse corretta, sarebbe decisamente grave, pertanto per capire meglio i fatti e poterli raccontare a voi mi sono messo a leggere tanto materiale. Partiamo dalle segnalazioni che ci avete fatto, c’è chi ci ha inviato link a questo tweet: Italian prime minister Mariosuccessfully secured a carve out for Italian luxury goods from the EU’s package of economic sanctions against Nato, EU dip tells me. ‘Apparently selling Gucci loafers to oligarchs is more of a priority than hitting back at Putin,’ source adds. — Joe Barnes (@Barnes Joe) February 25, 2022 Chi invece ci ha mandato articoli apparsi su Forbes: EU Is Ready To Impose More Sanctions On, Italian PMSays. Will This Include The Luxury Sector Too? o su The Local britannico: Is ...