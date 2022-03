Cortesie per gli ospiti su Real Time: puntate stagione 16 (Di martedì 1 marzo 2022) Cortesie per gli ospiti è un longevo programma tv della categoria Reality ininterrottamente in onda dal 2005 ad oggi, che lunedì 10 gennaio 2022 ha inaugurato la sua sedicesima stagione. Con l’addio da questa stagione di Diego Thomas, i giudici diventano dunque Csaba dalla Zorza, Luca Calvani e Roberto Valbuzzi. Trovate qui le puntate dell’edizione 2018 (stagione 9) e subito sotto quelle delle successive stagioni 2019, 2020 e 2021, non appena trasmesse in tv. Perché Diego Thomas non c’è più Lo stesso interior designer Diego Thomas si è espresso sui motivi per cui ha lasciato Cortesie per gli ospiti: “È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 1 marzo 2022)per gliè un longevo programma tv della categoriaity ininterrottamente in onda dal 2005 ad oggi, che lunedì 10 gennaio 2022 ha inaugurato la sua sedicesima. Con l’addio da questadi Diego Thomas, i giudici diventano dunque Csaba dalla Zorza, Luca Calvani e Roberto Valbuzzi. Trovate qui ledell’edizione 2018 (9) e subito sotto quelle delle successive stagioni 2019, 2020 e 2021, non appena trasmesse in tv. Perché Diego Thomas non c’è più Lo stesso interior designer Diego Thomas si è espresso sui motivi per cui ha lasciatoper gli: “È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora ...

