Chi è Anonymous, l'organizzazione che ha dichiarato guerra a Vladimir Putin (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco chi è, o meglio, chi sono Anonymous: il movimento di hacktivismo che ha recentemente dichiarato guerra a Vladimir Putin, dopo aver sabotato i siti governativi russi. Anonymous è un'organizzazione di attivismo basata sull'hackeraggio che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato: nel corso degli anni, prima di aver sabotato il sito del Cremlino e aver dichiarato guerra a Vladimir Putin, il movimento è divenuto noto per una serie di attacchi informatici contro varie società ed istituzioni governative. Anonymous nasce nel 2003, da un concetto di base inteso come "identità condivisa", e si sviluppa tramite 4chan, dove il nickname, inizialmente, veniva assegnato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco chi è, o meglio, chi sono: il movimento di hacktivismo che ha recentemente, dopo aver sabotato i siti governativi russi.è un'di attivismo basata sull'hackeraggio che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato: nel corso degli anni, prima di aver sabotato il sito del Cremlino e aver, il movimento è divenuto noto per una serie di attacchi informatici contro varie società ed istituzioni governative.nasce nel 2003, da un concetto di base inteso come "identità condivisa", e si sviluppa tramite 4chan, dove il nickname, inizialmente, veniva assegnato ...

Advertising

Butterf54789963 : RT @GarbaSte: Se non altro questa sporca faccenda ha dato dignità ad #Anonymous, fino all'altro giorno considerati solo degli irresponsabi… - st3fanoromani : @DW_butera_ Chi ne esce malissimo è #Google, dimostra che tutte le nostre informazioni sui loro siti e i device And… - simonamancini24 : RT @Fiodor1976: +++ ultim'ora: #Anonymous riesce a decriptare il cervello di chi acquista le scarpe alla lidl +++ #1marzo #ammuzzo #Buon… - securityaffairs : #Anonymous scende in guerra contro #Putin: chi c’è dietro il collettivo e davvero sta vincendo la guerra cibernetic… - darklife_05 : #Anonymous non hanno ancora capito che facendo così stanno solo alimentando la guerra, e poi cosa pensate che la Ru… -