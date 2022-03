Cavallo cade in un dirupo, salvato con l’elicottero. In azione i pompieri di Gaeta (Di martedì 1 marzo 2022) Salvataggio di un Cavallo, nel pomeriggio di ieri lunedì 28 febbraio, nel Comune di Itri a Latina in località San Cristoforo. L’animale era caduto in un dirupo in zona impervia. Necessario per il recupero l’intervento del Drago vf 141 proveniente dal reparto volo VVF di Ciampino che, in supporto alla squadra territoriale vvf di Gaeta, provvedeva alle fasi di recupero. Sul posto anche il proprietario e il veterinario. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022) Salvataggio di un, nel pomeriggio di ieri lunedì 28 febbraio, nel Comune di Itri a Latina in località San Cristoforo. L’animale era caduto in unin zona impervia. Necessario per il recupero l’intervento del Drago vf 141 proveniente dal reparto volo VVF di Ciampino che, in supporto alla squadra territoriale vvf di, provvedeva alle fasi di recupero. Sul posto anche il proprietario e il veterinario. (Il Faro online)

Advertising

ilfaroonline : Cavallo cade in un dirupo, salvato con l’elicottero. In azione i pompieri di Gaeta - tuttototo : @an_paci Assolutamente No… Biden gioca a fare il cawboy e cade da cavallo. Cerca propaganda e solidarietà sulla nostra pelle. - oggitreviso : Paura in maneggio: bimba cade da cavallo e si frattura il polso - Martina04655070 : Un asino può anche fingersi cavallo...ma prima o poi raglia! Stessa cosa vale per le persone. Prima o poi la masche… - ririruru_u : - trama di Enrico IV di Pirandello: un uomo cade da cavallo e al risveglio crede di essere Enrico IV - mia madre:… -