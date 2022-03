Calciomercato Napoli, sta partendo: un affare da 100 milioni (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Il Napoli parte forte per la corsa al centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey. Stando a quanto rivela "Il Mattino", il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per arrivare a lui.? Il mercato del Napoli potrebbe decollare con 100 milioni di persone. Un grande grande uomo potrebbe lasciare la Serie A per un prezzo sbalorditivo che gli permetterebbe praticamente di costruire una nuova squadra per Luciano Spalletti. Le quotazioni sul mercato di solito non lasciano le persone indifferenti. In tempi di crisi economica mondiale come questo, questa regola vale per molti club oltre al Napoli. Il club di De Laurentiis ha spesso accennato alla necessità di tenere sotto controllo i costi e, se possibile, raccogliere cifre importanti senza pensarci due volte. Come ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Ilparte forte per la corsa al centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey. Stando a quanto rivela "Il Mattino", il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 100di euro per arrivare a lui.? Il mercato delpotrebbe decollare con 100di persone. Un grande grande uomo potrebbe lasciare la Serie A per un prezzo sbalorditivo che gli permetterebbe praticamente di costruire una nuova squadra per Luciano Spalletti. Le quotazioni sul mercato di solito non lasciano le persone indifferenti. In tempi di crisi economica mondiale come questo, questa regola vale per molti club oltre al. Il club di De Laurentiis ha spesso accennato alla necessità di tenere sotto controllo i costi e, se possibile, raccogliere cifre importanti senza pensarci due volte. Come ...

Advertising

NapoliCM : ???? Napoli Calciomercato, Osimhen Real Madrid: Scamacca in pole per sostituire il nigeriano ???… - MCalcioNews : Calciomercato Napoli, Osimhen: una big della premier punterebbe il giocatore - Spazio_Napoli : Napoli su Bremer, il Torino fissa il prezzo per la cessione - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Napoli - Calciomercato , Giuntoli guarda in casa Hellas Verona per un centrocampista LEGGI LA NEWS:… - NapoliCM : ???? Napoli Calciomercato, Bremer Torino: Giuntoli sfida il Milan, le cifre ??? -