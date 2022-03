Bennacer: «Per noi è una finale, l’abbiamo preparata al massimo» (Di martedì 1 marzo 2022) . Le parole del centrocampista algerino Pochi minuti al calcio d’inizio del derby tra Milan ed Inter. Ai microfoni di MilanTV è intervenuto Ismael Bennacer. Le dichiarazioni del centrocampista algerino. «È pesante, per noi è una finale anche se c’è anche il ritorno. Questa partita è molto importante per noi. Il derby è sempre una gara speciale, l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile e vogliamo fare di tutto per vincere. Io mi sento bene sul campo, provo a dare il massimo per la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . Le parole del centrocampista algerino Pochi minuti al calcio d’inizio del derby tra Milan ed Inter. Ai microfoni di MilanTV è intervenuto Ismael. Le dichiarazioni del centrocampista algerino. «È pesante, per noi è unaanche se c’è anche il ritorno. Questa partita è molto importante per noi. Il derby è sempre una gara speciale,nel miglior modo possibile e vogliamo fare di tutto per vincere. Io mi sento bene sul campo, provo a dare ilper la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

