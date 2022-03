Ascolti tv 28 febbraio 2022 | Accorsi debutta e vince sul Grande Fratello Vip

Leggi su tvzoom

(Di martedì 1 marzo 2022)tv: la nuova fiction di Rai1 non sfonda, ma va in testa davanti a Canale5 e Rai3 Una nuova fiction per Rai1, riedizione di una serie tv israeliana, che già aveva avuto successo nella versione americana. Raffinata e complessa, molto ben recitata da Stefano, Vostro Onore, ma non sfonda Auditel, con il 18,9% e 4,170 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il finale di stagione di Màkari con Claudio Gioè aveva portato a casa il 24,4% e 5,2 milioni. Seconda piazza per ilVip 6 su Canale5 che ha registrato il 23% di share media con il 3,539 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 22,9% e 3,551 milioni, quindi dati fotocopiati. Chiude il podio Presa diretta su Rai3 con il 6,9% e 1,550 milioni di contatti, mentre lunedì scorso ...