Arianna Fontana affonda la lama: “Short track? Ambiente tossico…” (Di martedì 1 marzo 2022) Rapporti sempre tesi per Arianna Fontana ed il resto del team azzurro. L’atleta azzurra è diventata la più medagliata alle Olimpiadi nell’ultima edizione dei Giochi Invernali di Pechino arrivando a ben undici medaglie conquistate in carriera. Il fenomeno italiano dello Short track, tra qualche polemica di troppo, punta Milano-Cortina 2026. Le parole di Arianna Fontana Ecco le parole dell’atleta azzurra, protagonista nell’ultima spedizione italiana alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, rilasciate a Il Corriere della Sera: “Hanno detto che non sono una leader, che ho spaccato la Nazionale. Non sono mai stata una da grandi discorsi: faccio parlare i risultati. Essere sul ghiaccio da 16 anni è un modo di essere leader. Se non mi interessasse la squadra, oggi starei zitta. È ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Rapporti sempre tesi pered il resto del team azzurro. L’atleta azzurra è diventata la più medagliata alle Olimpiadi nell’ultima edizione dei Giochi Invernali di Pechino arrivando a ben undici medaglie conquistate in carriera. Il fenomeno italiano dello, tra qualche polemica di troppo, punta Milano-Cortina 2026. Le parole diEcco le parole dell’atleta azzurra, protagonista nell’ultima spedizione italiana alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, rilasciate a Il Corriere della Sera: “Hanno detto che non sono una leader, che ho spaccato la Nazionale. Non sono mai stata una da grandi discorsi: faccio parlare i risultati. Essere sul ghiaccio da 16 anni è un modo di essere leader. Se non mi interessasse la squadra, oggi starei zitta. È ...

