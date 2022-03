Alessandro Ambrosi confermato presidente della Camera di Commercio di Bari Dieci consiglieri

(Di martedì 1 marzo 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladidialla guidadidie 10 rappresentantiConfBAT nel Consigliodi, industria, artigianato e agricoltura di, per il prossimo quinquennio. Un eccellente traguardo, per la ConfdiBAT risultato dell’intesa siglata tra le varie associazioni. In Consiglio tra i seggi siederanno per la Confin rappresentanza dei settori previsti dallo Statuto ...

Non posso naturalmente non ringraziare il presidente, la giunta e tutto il gruppo dirigente della Confcommercio Bari - Bat per il prestigioso incarico affidatomi e per la stima che ...è stato confermato alla guida della Camera di Commercio di Bari, Con lui 10 rappresentanti della Confcommercio Bari BAT nel Consiglio della Camera di Commercio, industria, ...“Ringrazio il Presidente Emiliano per la puntuale assistenza e i rigorosi e rapidi controlli nello svolgimento della procedura, - conclude Alessandro Ambrosi Presidente di Confcommercio Bari BAT ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Camera di Commercio di Bari: Alessandro Ambrosi confermato alla guida della Camera di Commercio di Bari e 10 rappresentanti della Confcommercio Bari BAT nel Cons ...