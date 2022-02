Usa sospendono attività in ambasciata in Bielorussia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli Stati Uniti sospendono l'attività nella loro ambasciata Bielorussia. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Inoltre, gli Usa autorizzano lo staff non essenziale della loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli Stati Unitil'nella loro. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Inoltre, gli Usa autorizzano lo staff non essenziale della loro ...

Advertising

GiovaQuez : Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a… - HAL9000_81 : RT @GiovaQuez: Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a tutto il… - SPalermo91 : RT @GiovaQuez: Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a tutto il… - MartiWolfLove : RT @GiovaQuez: Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a tutto il… - Max3dad : RT @GiovaQuez: Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a tutto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sospendono Usa sospendono attività in ambasciata in Bielorussia Gli Stati Uniti sospendono l'attività nella loro ambasciata Bielorussia. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Inoltre, gli Usa autorizzano lo staff non essenziale della loro ambasciata a Mosca a ...

Kabul: i talebani sospendono le evacuazioni ...della polizia di frontiera del ministero dell'Interno ha incaricato i commissariati all'aeroporto di Kabul e lungo i confini di impedire di lasciare il Paese a chiunque abbia collaborato con gli Usa ...

Usa sospendono attività in ambasciata in Bielorussia - Ultima Ora Agenzia ANSA Banca Centrale russa prova a spostare il tesoretto da 630 miliardi di dollari in paradisi fiscali: bloccata dagli Usa Secondo gli americani da quando sono state annunciate le sanzioni i russi hanno tentato di mettere al sicuro diversi miliardi ...

Usa sospendono attività in ambasciata in Bielorussia Gli Stati Uniti sospendono l'attività nella loro ambasciata Bielorussia. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Inoltre, gli Usa autorizzano lo staff non essenziale della loro ambas ...

Gli Stati Unitil'attività nella loro ambasciata Bielorussia. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Inoltre, gliautorizzano lo staff non essenziale della loro ambasciata a Mosca a ......della polizia di frontiera del ministero dell'Interno ha incaricato i commissariati all'aeroporto di Kabul e lungo i confini di impedire di lasciare il Paese a chiunque abbia collaborato con gli...Secondo gli americani da quando sono state annunciate le sanzioni i russi hanno tentato di mettere al sicuro diversi miliardi ...Gli Stati Uniti sospendono l'attività nella loro ambasciata Bielorussia. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Inoltre, gli Usa autorizzano lo staff non essenziale della loro ambas ...