Ucraina | le flotte russe in allerta da combattimento

"Le squadre russe di allerta dei posti di comando della Forza missilistica strategica e ledel nord e del Pacifico sono passate all'allerta di combattimento rafforzata". Lo ha comunicato il ministro della Difesa Serghei Shoigu al presidente Vladimir Putin, come riferisce la Tass. ....attraverso tale regola che durante le ultime settimane diverse navi russe provenienti dalle... ma il riconoscimento formale da parte turca che la situazionecostituisce una guerra - un ..."Le forze missilistiche strategiche, le flotte Nord e Pacifica, il comando dell'aviazione a lungo raggio, hanno assunto lo stato di combattimento con personale rinforzato". Lo ha fatto sapere il minis ...In questi giorni sono stati intensi i colloqui dei maggiori rappresentanti slovacchi con le controparti ucraine, volti soprattutto a gestire richieste pratiche in questa situazione di grande ...