**Ucraina: Federcalcio Danimarca e Norvegia, 'non giocheremo contro la Russia'** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Copenaghen, 28 feb. (Adnkronos) - Le federazioni calcistiche di Danimarca e Norvegia si sono unite ad altre e per il momento non giocheranno partite contro la Russia in relazione all'invasione russa in Ucraina. "Siamo fianco a fianco con quelle federazioni che hanno annunciato di non voler giocare contro la Russia", ha detto lunedì il capo della federazione danese Jakob Jensen all'agenzia di stampa Ritzau. Come l'organizzazione sportiva danese DIF, Jensen ha chiesto che la Russia fosse bandita da tutti gli eventi sportivi internazionali. La nazionale femminile danese è in un girone di qualificazione ai Mondiali insieme alla Russia e anche la squadra under 19 affronterà la Russia. Il capo del calcio norvegese Terje Svendsen ha twittato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Copenaghen, 28 feb. (Adnkronos) - Le federazioni calcistiche disi sono unite ad altre e per il momento non giocheranno partitelain relazione all'invasione russa in Ucraina. "Siamo fianco a fianco con quelle federazioni che hanno annunciato di non voler giocarela", ha detto lunedì il capo della federazione danese Jakob Jensen all'agenzia di stampa Ritzau. Come l'organizzazione sportiva danese DIF, Jensen ha chiesto che lafosse bandita da tutti gli eventi sportivi internazionali. La nazionale femminile danese è in un girone di qualificazione ai Mondiali insieme allae anche la squadra under 19 affronterà la. Il capo del calcio norvegese Terje Svendsen ha twittato ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: Dopo #Polonia anche federcalcio #Svezia rifiuta di giocare con #Russia se le due squadre dovessero incont… - SkySport : ULTIM'ORA FEDERCALCIO CECA: 'IMPOSSIBILE GIOCARE CONTRO RUSSIA NEANCHE IN CAMPO NEUTRO, VOGLIAMO CHE GUERRA FINISC… - Corriere : La Polonia rifiuta di giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qa… - TV7Benevento : **Ucraina: Federcalcio Danimarca e Norvegia, 'non giocheremo contro la Russia'** - - ParliamoDiNews : **Ucraina: Federcalcio Polonia a Fifa, `non giocheremo con la Russia, va esclusa dai Mondiali`** – Libero Quotidian… -