Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield nega di aver indossato un sedere finto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tom Holland sostiene che sul set di Spider-Man: No Way Home un interprete di Peter Parker ha indossato un sedere finto, ma Andrew Garfield ha negato le accuse. Tom Holland aveva rivelato che sul set di Spider-Man: No Way Home uno degli altri interpreti di Peter Parker, Andrew Garfield o Tobey Maguire, aveva indossato un sedere finto. La star britannica ha però ora negato di essere il "colpevole" e ha difeso anche il protagonista dei film diretti da Sam Raimi. Andrew Garfield, sul red carpet dei SAG Awards, ha affrontato la curiosa situazione dopo le dichiarazioni di Tom Holland ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tom Holland sostiene che sul set di-Man: No Wayun interprete di Peter Parker haun, mahato le accuse. Tom Holland aveva rivelato che sul set di-Man: No Wayuno degli altri interpreti di Peter Parker,o Tobey Maguire, avevaun. La star britannica ha però orato di essere il "colpevole" e ha difeso anche il protagonista dei film diretti da Sam Raimi., sul red carpet dei SAG Awards, ha affrontato la curiosa situazione dopo le dichiarazioni di Tom Holland ...

