Sampdoria | Giampaolo | «Atalanta superiore Giovinco non è in condizione»

(Di martedì 1 marzo 2022) Marco, allenatore della, ha commentato la sconfitta subita contro l’: le parole dopo il 4-0 Marco, allenatore della, ha commentato la sconfitta subita contro l’. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «L’e lo ha ribadito, questo al netto degli errori commessi di cui siamo consapevoli. Hanno vinto meritatamente. Di Biagio ha detto bene, ma non ho nemmeno il tempo di pensare né di trovare il pelo nell’uovo». SENSI E QUAGLIARELLA – «Sensi e Quagliarella hanno avuto un risentimento. Questa è una partita fisica, c’era il rischio di perderli entrambi. Per questo motivo li ho sostituiti».– «l’ho visto due ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Giampaolo: 'Niente scuse, l'Atalanta è stata superiore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Giampaolo: 'Niente scuse, l'Atalanta è stata superiore' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Giampaolo: 'Niente scuse, l'Atalanta è stata superiore' - infoitsport : Sampdoria, Giampaolo: “L’Atalanta è superiore e l’ha ribadito” - CalcioNews24 : #SampdoriaAtalanta, #Giampaolo analizza il brutto ko ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Giampaolo

Ascolta la versione audio dell'articolo Marco, allenatore della, ha commentato la sconfitta subita contro l'Atalanta: le parole dopo il 4 - 0 Marco, allenatore della, ha commentato la sconfitta subita ...5 Arbitro: Sozza di Seregno 6. Note: Spettatori: 10.245. Ammoniti: Ekdal, Thorsby, Toloi. ...travolta dal gol in apertura di Pasalic, la doppietta di Koopmeiners e la rete in ...Pesantissimo flop per la banda di Giampaolo, che però non ne vuole sapere di contraccolpi psicologici ed è deciso a ripartire domani carico come prima.Marco Giampaolo non cerca scuse analizzando la debacle contro l'Atalanta. "L'Atalanta è superiore e l'ha ribadito, al netto di errori commessi e di cui siamo consapevoli - ha spiegato il tecnico della ...