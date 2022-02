Salernitana, incidente stradale per Ribery (Di lunedì 28 febbraio 2022) Frank Ribery, attaccante della Salernitana, è stato coinvolto in un incidente stradale questa notte riportando un lieve trauma cranico Paura per Frank Ribery della Salernitana. L’attaccante, questa notte, sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale riportando anche un lieve trauma cranico. Il francese potrebbe non essere presente in vista della trasferta del weekend contro l’Inter a San Siro. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Frank, attaccante della, è stato coinvolto in unquesta notte riportando un lieve trauma cranico Paura per Frankdella. L’attaccante, questa notte, sarebbe stato coinvolto in unriportando anche un lieve trauma cranico. Il francese potrebbe non essere presente in vista della trasferta del weekend contro l’Inter a San Siro. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

