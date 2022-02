Perché Abramovich è stato scelto dall’Ucraina come “mediatore” ai colloqui tra russi e ucraini e perché gli conviene

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il milionario russo-israeliano è «richiestoper aiutare neie ha viaggiato fino in Bieloa per partecipare alle discussioni» riferisce il Jerusalem Post

Ai negoziati presente, su richiesta di Kiev, anche Roman, oligarca russo fra i più ... aggiunge che l'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato "non è in agenda",ora è il momento ...Forti le speranze, ma senza illusioni: le aspettative sono bassenon ci si attende certo che ... Ore12:08 - Roman, su richiesta dell'Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei ...