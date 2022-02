Omicidio Ilenia Fabbri | due condanne all' ergastolo

Advertising

La Corte di assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo per l'diFabbri l'ex marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, ritenuti dalla Procura mandante e esecutore del delitto, commesso a Faenza il 6 febbraio 2021. La Corte presieduta dal giudice ...Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, mandante e sicario dell'diFabbri sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise del Tribunale di Ravenna al termine della dodicesima udienza del processo in primo grado . La condanna è arrivata nel ...L'avvocato Marco Gramiacci, difensore di Barbieri, durante l'arringa difensiva di stamattina ha chiesto di diversificare le pene valorizzando le attenuanti generiche. "L'omicidio è sempre grave, ma ci ...Delitto di Faenza. Due ore di arringa degli avvocati dei due imputati, poi i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. Notizia in aggiornamento ...