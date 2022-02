“Non me ne frega più un c…”. GF Vip, Manila scoppia: l’ultima scoperta nella Casa è un vero colpo per lei (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancora problemi igienici nella Casa del ‘GF Vip’. Anche quando siamo vicini alla fine del reality show, la situazione non si è risolta e non ci sarebbe dunque la collaborazione necessaria per trascorrere giornate più serene. A perdere ancora una volta la pazienza è stata Manila Nazzaro, la quale sin dall’inizio della sua avventura nel reality show si è sempre mostrata disponibile a cucinare e a tenere in ordine i luoghi. Ma si è adesso di nuovo lamentata della totale assenza di supporto. Intanto, è emerso nei giorni scorsi su Manila Nazzaro un problema di non poco conto. Lei avrebbe utilizzato parole durissime nei confronti dell’ex gieffino Nicola Pisu. Affermazioni che non possono passare inosservate sia al diretto interessato che a Patrizia Mirigliani. I due riversano sui social il loro sfogo, tirando in ballo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancora problemi igienicidel ‘GF Vip’. Anche quando siamo vicini alla fine del reality show, la situazione non si è risolta e non ci sarebbe dunque la collaborazione necessaria per trascorrere giornate più serene. A perdere ancora una volta la pazienza è stataNazzaro, la quale sin dall’inizio della sua avventura nel reality show si è sempre mostrata disponibile a cucinare e a tenere in ordine i luoghi. Ma si è adesso di nuovo lamentata della totale assenza di supporto. Intanto, è emerso nei giorni scorsi suNazzaro un problema di non poco conto. Lei avrebbe utilizzato parole durissime nei confronti dell’ex gieffino Nicola Pisu. Affermazioni che non possono passare inosservate sia al diretto interessato che a Patrizia Mirigliani. I due riversano sui social il loro sfogo, tirando in ballo ...

Advertising

borghi_claudio : Mai cancellati così tanti tweet già scritti e pronti da pubblicare come in questi giorni. Persino uno che usualment… - borghi_claudio : @marmanyoro @italiana__doc @Danilo45705901 Ma guardi che a me personalmente non frega niente, non soffro nemmeno il… - AlexBazzaro : Non frega niente a nessuno ma intanto oggi un Ministro francese, che non ha giurato sulla Costituzione per ovvie ra… - lindesireeone : Vengo qui solo per rilassarmi non mi frega un cazzo di parlare di guerra con voi. - titobabao3 : @tutticonvocati non ce ne frega un cazzo della serie A -