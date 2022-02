Non è fuggito dal suo Paese, ma sta combattendo e richiamando il suo popolo a un sentimento di unione nazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) La sua esperienza in una celebre serie televisiva è stata quasi profetica. Volodymyr Zelensky, 44 anni, dal 2019 è il presidente dell’Ucraina. Ma, prima di diventarlo, ha avuto una carriera che ha abbracciato diverse esperienze professionali, anche molto eterogenee. Per dirne una, ha doppiato la versione ucraina dell’Orso Paddington Leggi anche › Ucraina, Sean Penn a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa Volodymyr Zelensky. (Ansa) Zelensky è stato l’attore protagonista della serie tv Servitore del popolo, in cui interpreta proprio un uomo comune – nella fiction era Vasily Goloborodko, un professore di liceo – che diventa un simbolo del risveglio anti-politico nella popolazione, ottenendo sempre più consensi tanto da arrivare a diventare presidente ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) La sua esperienza in una celebre serie televisiva è stata quasi profetica. Volodymyr Zelensky, 44 anni, dal 2019 è il presidente dell’Ucraina. Ma, prima di diventarlo, ha avuto una carriera che ha abbracciato diverse esperienze professionali, anche molto eterogenee. Per dirne una, ha doppiato la versione ucraina dell’Orso Paddington Leggi anche › Ucraina, Sean Penn a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa Volodymyr Zelensky. (Ansa) Zelensky è stato l’attore protagonista della serie tv Servitore del, in cui interpreta proprio un uomo comune – nella fiction era Vasily Goloborodko, un professore di liceo – che diventa un simbolo del risveglio anti-politico nella popolazione, ottenendo sempre più consensi tanto da arrivare a diventare presidente ...

