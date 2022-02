Medvedev nella storia: primo numero 1 dopo i Fab 4 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Medvedev diventa il 27mo diverso giocatore capace di diventare numero 1 nell'era del ranking computerizzato introdotto nel circuito ATP nel 1973. Grazie alla semifinale di Acapulco, il russo è salito ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022)diventa il 27mo diverso giocatore capace di diventare1 nell'era del ranking computerizzato introdotto nel circuito ATP nel 1973. Grazie alla semifinale di Acapulco, il russo è salito ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: ???? Saranno #Nadal e #Norrie a contendersi il titolo di Acapulco! Nella notte sconfiggono il n.1 e il n. 3 del seeding:… - Lukyluke311 : RT @RadioSpada: ?? 'La Russia non ha speciale bisogno di relazione diplomatica con Occidente', 'è tempo di chiudere ambasciate', riferisce D… - jobwithinternet : RT @RadioSpada: ?? 'La Russia non ha speciale bisogno di relazione diplomatica con Occidente', 'è tempo di chiudere ambasciate', riferisce D… - RadioSpada : ?? 'La Russia non ha speciale bisogno di relazione diplomatica con Occidente', 'è tempo di chiudere ambasciate', rif… - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: ???? Saranno #Nadal e #Norrie a contendersi il titolo di Acapulco! Nella notte sconfiggono il n.1 e il n. 3 del seeding:… -