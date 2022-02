Mastella trova l’intesa con Toti | “Un’idea centrista per recuperare molti moderati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è un accordo e un’intesa politica nostra con gli amici di Cambiamo, realizzata con una lista in comune nell’area metropolitana: questo prefigura anche l’ipotesi di lavoro politico per la fabbricazione diche si incentri sul centro e portarla a livello nazionale”. Così Clementealla presentazione di “Napoli al centro”, lista che si presenta alle elezioni dell’area metropolitana di Napoli il 13 marzo, con voto per i consiglieri comunali, non per i cittadini. La lista si presenta per la prima volta in Campania unendo “Noi di centro” dial movimento politico “Cambiamo” di, governatore della Regione Liguria. “Lavoriamo – spiega– compatibilmente con tutte le difficoltà che sono possibili, ma consapevoli anche che si tratta di ...