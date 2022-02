Leonardo Colavita, talento record: in Euronascar a 16 anni con partnership americano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Due record assoluti e prestigiosi in pochi mesi. Leonardo Colavita continua a sorprendere e a incantare il mondo dei motori. A poco più di 16 anni, l'abruzzese di Roma che ha vissuto tanto anche a New ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dueassoluti e prestigiosi in pochi mesi.continua a sorprendere e a incantare il mondo dei motori. A poco più di 16, l'abruzzese di Roma che ha vissuto tanto anche a New ...

smart EQ fortwo e - cup - Savoia e De Pasquale vincono le gare di Cervesina E' salito sul terzo gradino del podio Junior il 16enne Leonardo Colavita , al debutto con la vettura del team Sirio . Dopo una prima gara sfortunata, lo youtuber FedePerlam guadagna addirittura il ...

