Le partite oggi lunedì 28 febbraio in tv e streaming: posticipo di Serie A (Di lunedì 28 febbraio 2022) La programmazione delle partite oggi in tv e streaming lunedì 28 febbraio 2022 lunedì 28 febbraio 2022 con poco calcio. Solo 4 partite oggi in tv e in streaming tra cui 1 di Serie B inglese su DAZN e una di Serie C anche in chiaro su Rai Sport con la sfida tra Modena e Pescara. Per quanto riguarda le sfide più importanti in campo solo Liga spagnola e Serie A. Per la Serie A la partita oggi è Atalanta – Sampdoria con i bergamaschi che non possono perdere punti se vogliono continuare a inseguire la Champions League infatti con 2 partite in meno (una da recuperare e quella di stasera) la Juventus è ormai distante 6 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022) La programmazione dellein tv e282022282022 con poco calcio. Solo 4in tv e intra cui 1 diB inglese su DAZN e una diC anche in chiaro su Rai Sport con la sfida tra Modena e Pescara. Per quanto riguarda le sfide più importanti in campo solo Liga spagnola eA. Per laA la partitaè Atalanta – Sampdoria con i bergamaschi che non possono perdere punti se vogliono continuare a inseguire la Champions League infatti con 2in meno (una da recuperare e quella di stasera) la Juventus è ormai distante 6 ...

Advertising

sergiodelbrocco : @mare_marino Certo vedere Pedro oggi è con il senno del poi posso dirti che è un rimpianto. Ma l'altro anno a parte… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Lunedì 28 febbraio 2022: Atalanta - Sampdoria in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Lunedì 28 febbraio 2022: Atalanta - Sampdoria in primo piano - MarcoYera : @tommasoarmando2 Due partite difficilissime contro squadre che possono metterci in seria difficoltà. E la Juve oggi… - MattRini96 : @BlackEagle1967 @AliprandiJacopo @Edorsi53 Eh certo perché lui mira il palo. Questa è bella. Inzaghi c ha campato c… -