Guerra Russia-Ucraina, intensi bombardamenti a Kharkiv. Kiev: “Decine di morti tra i civili” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre sono in corso i negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia (SEGUI L’ORA PER ORA), proseguono i bombardamenti a pochi chilometri da Kiev. Particolarmente intensi quelli a Kharkiv, nella zona orientale del Paese. Qui, denuncia il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Herashchenko, sono morte o rimaste ferite Decine di persone in un attacco delle forze russe contro zone abitate “Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il mondo intero deve vedere questo orrore. Morte agli occupanti”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre sono in corso i negoziati tra le delegazioni di(SEGUI L’ORA PER ORA), proseguono ia pochi chilometri da. Particolarmentequelli a, nella zona orientale del Paese. Qui, denuncia il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Herashchenko, sono morte o rimaste feritedi persone in un attacco delle forze russe contro zone abitate “disono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesantirussi della città di, nell’orientale. Il mondo intero deve vedere questo orrore. Morte agli occupanti”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

