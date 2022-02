Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Doha 2022: programma, orari e diretta tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della seconda tappa della Coppa del Mondo 2022, in programma a Doha dal 2 al 5 marzo. Dopo l’esordio a Cottbus, in Germania, ci si trasferisce in Qatar per un altro imperdibile appuntamento, che vedrà l’Italia protagonista. Nella tappa tedesca Thomas Grasso ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al corpo libero. Si partirà con le qualificazioni nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo, per poi passare alle finali venerdì 4 e sabato 5 marzo. diretta tv – Le gare saranno disponibili in diretta streaming sul canale Youtube della FederGinnastica. IL programma Mercoledì 2 marzo: Qualificazioni ore 16.30-19.30 (corpo libero ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il, glie latv della seconda tappa delladel, indal 2 al 5 marzo. Dopo l’esordio a Cottbus, in Germania, ci si trasferisce in Qatar per un altro imperdibile appuntamento, che vedrà l’Italia protagonista. Nella tappa tedesca Thomas Grasso ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al corpo libero. Si partirà con le qualificazioni nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo, per poi passare alle finali venerdì 4 e sabato 5 marzo.tv – Le gare saranno disponibili instreaming sul canale Youtube della Feder. ILMercoledì 2 marzo: Qualificazioni ore 16.30-19.30 (corpo libero ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica "Trofeo AUDI": doppio podio per Fiorentino a Campo Felice Oggi Luca Maria è a scuola, alla "De Filis" di Terni, poi allenamento "a secco" di ginnastica artistica alla "Salus" di Terni della maestra Altavilla con gli allenatori Giampaolo e Svjatlana e domani ...

Ginnastica artistica: trave 'maledetta' per la Polisportiva Cesanella Domenica di gare per la Ginnastica Artistica Cesanella . 13 atlete scese in campo gara per il campionato regionale FGI silver individuale categoria LA nelle rispettivi livelli di età. In questa gara la 'maledetta' trave si è ...

Alessia Marcelli sul podio più alto nelle gare di ginnastica artistica regionali categoria Eccellenza di Livorno Grosseto Sport Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Doha 2022: programma, orari e diretta tv Il programma, gli orari e la diretta tv della seconda tappa della Coppa del Mondo 2022, in programma a Doha dal 2 al 5 marzo. Dopo l’esordio a Cottbus, in Germania, ci si trasferisce in Qatar per un a ...

Ottimi risultati per la società Vittoria Ginnastica Artistica di Bordighera alla prima prova interregionale Bordighera. Ottimi risultati quelli ottenuti dalla società Vittoria Ginnastica Artistica di Bordighera. Le atlete hanno partecipato domenica 27 febbraio alla prima prova interregionale del programma C ...

