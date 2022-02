(Di lunedì 28 febbraio 2022) La storia trae Alessandro Basciano è già burrascosa di suo, ma stasera affronterà una tempesta che arriva da fuori. Sulla casa del GF Vip si sta per abbattere l’uragano(‘ma tu ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?‘). Nel daytime di oggi Alfonso Signorini ha rivelato che l’imprenditore sostiene che la gieffina siainnamorata di lui: “Però attenzione, nubi aleggiano su questa coppia. A loro due faremo vedere alcune fotografie che sono pubblicate sul nuovo numero di Chi, dove c’èabbracciata a“. “io sono qui e ti aspetto. Abbiamo avuto una storia e lei non hasuperato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per ...

Advertising

Alfy631 : RT @Simba_84_: Muoio.. Fabrizio Corona intervistato.. faranno vedere le foto stasera con Sophie.. madooo... #jeru #gfvip - StraNotizie : Fabrizio Corona sgancia la bomba su Sophie Codegoni:” Eravamo fidanzati, mi ama ancora, io l’aspetto” - SalemTheCat18 : Il settimanale CHI , diretto da Alfonso Signorini da spazio ad un articolo su Fabrizio Corona. Ciò dice tutto, su q… - Giuliaxx3 : Comunque quanto cazzo si vede che gli autori ce l’hanno con Sophie e Alessandro per aver tirato fuori la questione… - Scrivosolocazz : RT @HESMYLFINELINE: Stasera si parlerà di: Jessica e Barù Sophie e Alessandro, sorpresa per lui Sophie e Fabrizio Corona ?? Il rapporto tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

TGCOM

... i vigili del fuoco e l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in codice rosso al Santadi ... 56 anni, residente nel Milanese e[…] Cronaca Arrestati ad Andora per detenzione di ...Rosica ha spiegato che Spinalbese sarebbe stato in un certo senso molto geloso e non gradiva molto le frequentazioni di Belen Rodriguez prima cone poi con Michele Morrone . La ...Stasera colpo di scena al GF Vip: Fabrizio Corona fa sapere a Sophie Codegoni che la aspetta Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande ...Avete presente tutte le volte in cui sul nostro sito avete letto che questa sesta edizione del Grande Fratello VIP è la peggiore delle peggiori? Sia chiaro, anche in passato ci sono state ingerenze da ...