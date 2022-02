Durazzano | arriva il terzo pareggio di fila | 1 a 1 con la Virtus Liburia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –consecutivo registrato dal, il quarto nel girone di ritorno. I ragazzi guidati da Antonio Liguori, chiudono il match in 8 uomini a causa delle espulsioni comminate dal direttore di gara, Mario Aquino della sezione di Avellino. E’ l’arbitro il protagonista principale del match concedendo dopo nemmeno un giro di lancette un rigore molto dubbio su Massaro, provocato dal portiere Bove. Alla battuta Massaro non fallisce e porta in vantaggio i suoi. Gara in salita nuovamente per ilcome domenica scorsa a Lusciano. Il campo reso pesante dalle condizioni meteo degli ultimi giorni non permettono alle due squadre di esprimersi al meglio. Il, non si abbatte e ancora una volta trova la forza per reagire e ...