Covid, l’analisi: «La discesa frena, serve più attenzione» (Di lunedì 28 febbraio 2022) I dati Nonostante gli indicatori buoni, Davide Tosi (Università dell’Insubria) sottolinea come i contagi si riducano meno delle scorse settimane anche per i comportamenti più rilassati: «Ripartenza possibile, ma non è liberi tutti». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 febbraio 2022) I dati Nonostante gli indicatori buoni, Davide Tosi (Università dell’Insubria) sottolinea come i contagi si riducano meno delle scorse settimane anche per i comportamenti più rilassati: «Ripartenza possibile, ma non è liberi tutti».

Advertising

pissicologo : Assistenza psicologica e salute mentale: un’analisi comparata delle strategie di intervento in Europa per l’emergen… - Veleno_Q_B : RT @angelomk6: Lo stesso identico principio del covid, si stabilisce una verità assoluta e poi sei o con noi o contro di noi, pensiero crit… - angelomk6 : Lo stesso identico principio del covid, si stabilisce una verità assoluta e poi sei o con noi o contro di noi, pens… - TommyBrain : StateOfMind:Assistenza psicologica e salute mentale: un’analisi comparata delle strategie di intervento in Europa p… - IacobellisT : StateOfMind:Assistenza psicologica e salute mentale: un’analisi comparata delle strategie di intervento in Europa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’analisi Covid, l'analisi: «La discesa frena, serve più attenzione» L'Eco di Bergamo