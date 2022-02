Costretto a nuotare in un fiume in piena: giovane rischia la vita per una bravata con gli amici (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un ragazzo è stato ripreso mentre nuotava nel fiume Wye a Hereford, Inghilterra : una mossa pericolosissima. Il ragazzo ha rischiato la vita, il fiume era in piena a causa del forte maltempo dei ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un ragazzo è stato ripreso mentre nuotava nelWye a Hereford, Inghilterra : una mossa pericolosissima. Il ragazzo hato la, ilera ina causa del forte maltempo dei ...

Advertising

Gazzettino : #inghilterra, rischia la vita per una bravata: giovane costretto a nuotare in un #fiume in piena -