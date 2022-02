Così combattiamo la disinformazione scientifica ai tempi del Covid-19 (Di lunedì 28 febbraio 2022) “L’ignoranza è la forma di conoscenza più diffusa”. Edo Boncinelli Il grande tema della disinformazione scientifica è un virus endemico, che non conosce confini, contro il quale si combatte una battaglia ad armi spesso impari da molto tempo. Certamente, l’attuale pandemia che due anni fa ha investito il pianeta modificando equilibri e paradigmi, lo ha nutrito ed infiammato, massimizzandone le manifestazioni e le relative conseguenze. Andrà tutto bene, dicevano. Ne usciremo migliori, dicevano. Ma è andata davvero Così? Ventiquattro mesi di vita ridisegnata da meccanismi, non sempre coerenti, di gestione della salute pubblica, di equilibri socio-economici e politici, di relazioni fra Paesi, hanno davvero consegnato al mondo la parte più virtuosa di ciascuno di noi? Naturalmente, ed è sotto gli occhi di tutti, molti, anzi, moltissimi ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) “L’ignoranza è la forma di conoscenza più diffusa”. Edo Boncinelli Il grande tema dellaè un virus endemico, che non conosce confini, contro il quale si combatte una battaglia ad armi spesso impari da molto tempo. Certamente, l’attuale pandemia che due anni fa ha investito il pianeta modificando equilibri e paradigmi, lo ha nutrito ed infiammato, massimizzandone le manifestazioni e le relative conseguenze. Andrà tutto bene, dicevano. Ne usciremo migliori, dicevano. Ma è andata davvero? Ventiquattro mesi di vita ridisegnata da meccanismi, non sempre coerenti, di gestione della salute pubblica, di equilibri socio-economici e politici, di relazioni fra Paesi, hanno davvero consegnato al mondo la parte più virtuosa di ciascuno di noi? Naturalmente, ed è sotto gli occhi di tutti, molti, anzi, moltissimi ...

