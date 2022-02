Car of the Year 2022 - Segui con noi la diretta - VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche quest'anno il Salone di Ginevra non si terrà, ma la cerimonia di premiazione del premio Auto dell'Anno sarà comunque trasmessa in diretta dalla città svizzera. A cambiare, però, è l'orario: il live streaming partirà alle 17.00, due ore dopo rispetto al solito. Le finaliste. Sempre più Case offrono auto elettriche nella propria gamma e lo si può vedere anche dalle sette finaliste che si contenderanno il titolo di Auto dell'Anno 2022: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech e Skoda Enyaq iV. Sei di queste sono 100% elttriche, mentre il settimo modello, la Peugeot 308, è già disponibile in versione ibrida plug-in, ma nei prossimi mesi diventerà anche un'elettrica pura. L'assegnazione del titolo avverrà al termine dello spoglio dei voti dei sessanta giurati del Car of the Year, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche quest'anno il Salone di Ginevra non si terrà, ma la cerimonia di premiazione del premio Auto dell'Anno sarà comunque trasmessa indalla città svizzera. A cambiare, però, è l'orario: il live streaming partirà alle 17.00, due ore dopo rispetto al solito. Le finaliste. Sempre più Case offrono auto elettriche nella propria gamma e lo si può vedere anche dalle sette finaliste che si contenderanno il titolo di Auto dell'Anno: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech e Skoda Enyaq iV. Sei di queste sono 100% elttriche, mentre il settimo modello, la Peugeot 308, è già disponibile in versione ibrida plug-in, ma nei prossimi mesi diventerà anche un'elettrica pura. L'assegnazione del titolo avverrà al termine dello spoglio dei voti dei sessanta giurati del Car of the, ...

