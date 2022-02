Blocco sistema Swift: cos’è, lista delle banche colpite, cosa cambia ed effetti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con l’attacco all’Ucraina, sferrato il 24 febbraio, la Russia si prepara a ricevere diversi pacchetti di sanzioni economiche e non solo, che gli stati membri dell’Unione europea e della comunità internazionale sono pronte a infliggere: una delle armi sferrate sembra essere quella del Blocco del sistema Swift bancario. Lo scorso weekend, nonostante i dubbi e le paure dei paesi occidentali, in una lettera congiunta, molti Paesi europei allenati della Nato (compresa l’Italia), Stati Uniti, Regno Unito, Canada hanno comunicato l’estromissione di alcune banche russe dal sistema di pagamento elettronico Swift. I leader mondiali parlano di sanzioni durissime, che metteranno in ginocchio l’economia russa. Ma sarà davvero così? Sulla reale concretezza, fattibilità e rigidità ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con l’attacco all’Ucraina, sferrato il 24 febbraio, la Russia si prepara a ricevere diversi pacchetti di sanzioni economiche e non solo, che gli stati membri dell’Unione europea e della comunità internazionale sono pronte a infliggere: unaarmi sferrate sembra essere quella deldelbancario. Lo scorso weekend, nonostante i dubbi e le paure dei paesi occidentali, in una lettera congiunta, molti Paesi europei allenati della Nato (compresa l’Italia), Stati Uniti, Regno Unito, Canada hanno comunicato l’estromissione di alcunerusse daldi pagamento elettronico. I leader mondiali parlano di sanzioni durissime, che metteranno in ginocchio l’economia russa. Ma sarà davvero così? Sulla reale concretezza, fattibilità e rigidità ...

dolores20943592 : RT @dottorbarbieri: @queequeg1901 Le conseguenze di una disintermediazione del sistema internazionale dei pagamenti derivante dal blocco di… - Ventura_Stefano : L’annunciato blocco dello Swift sta avendo i suoi effetti, sistema bancario e finanziario russo sotto pesante press… - robba07 : Con un articolo a pag. 4, corredato dalla foto di un abete ghiacciato, il quotidiano russo Izvestija spiega l’impat… - rosarioT1970 : RT @alessiodegiorgi: Fermare Putin e l’aggressione ???? non può non avere costi da sopportare e supportare con ristori: per questo penso che… - Ventura_Stefano : Con l’imminente blocco dello Swift per le banche russe crolla di nuovo il rublo, code a prelevare soldi in Russia e… -