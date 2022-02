Barbara Ronchi | chi è ‘Sara Vichi’ di Vostro Onore | tutto quello che devi sapere

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attricesarà la protagonista della serie tv ‘’ interpretando Sara Vichi: scopriamo chi è e vita privata. Manca pochissimo alla messa in onda di, la nuova serie televisiva della Rai. La protagonista della fiction saràche vestirà i panni di Sara Vichi. Andiamo a scopriresu chi è e sulla vita privata dell’attrice. L’attrice italiana nei panni di Sara Vichi (Via Screenshot)La grande protagonista del cast di ‘‘ è senza ombra di dubbio. L’attrice italiana infatti interpreterà Sara Vichi, un ruolo ottenuto grazie alle sue performance sul piccolo schermo. In pochi ...