Agnelli vola in Inghilterra | vuole a tutti i costi uno dei migliori centrocampisti d’Europa

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus è alla ricerca didi primo livello e Andreachiudere per uno dei più forti giocatori della Premier. In casa bianconera non è mai tempo per rilassarsi e per rischiare di perdere grandi occasioni per acquistare igiocatori presenti sul mercato e non è dunque un caso che a Torino si cerchi sempre ciò che di meglio possa offrire il calcio europeo. Andreaè un Presidente ancora molto giovane e molto ambizioso è a tutta l’intenzione di far diventare ancora più grande il nome della Signora in giro per il Continente ed è proprio in quest’ottica che si sta cercando di chiudere il prima possibile per uno deipiù forti del Continente. AndreaJuventus (LaPresse)Andreaè uno ...