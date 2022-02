Ucraina: manifestazione a Roma, 'Nato aiutaci' (Di domenica 27 febbraio 2022) Una grande folla di ucraini e simpatizzanti tra cui diversi gruppi di georgiani si sta radunando in piazza della Repubblica a Roma per manifestare contro la guerra in Ucraina. "Nato aiutaci!" è una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Una grande folla di ucraini e simpatizzanti tra cui diversi gruppi di georgiani si sta radunando in piazza della Repubblica aper manifestare contro la guerra in. "!" è una ...

Advertising

SaveChildrenIT : Tra pochi minuti inizia la manifestazione per la pace in #Ucraina. Anche noi come Save the Children siamo in piazza… - Rvaticanaitalia : Manifestazione della comunità #ucraina a Roma #PrayForUkraine, ora a piazza della Repubblica - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - FrancePeloso : RT @EleonoraCamilli: Nuova manifestazione della comunità ucraina a Roma #UcraniaRussia - rep_milano : Milano, manifestazione per la pace in Ucraina -