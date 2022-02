Ucraina | i russi a Kharkiv Kiev lancia la guerra informatica | Elon Musk attiva Starlink

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lainè al suo quarto giorno senza alcuna tregua. Le forze russe sono entrate a, la seconda principale città del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell’amministrazione regionale, Oleg Sinegubov, secondo quanto riporta la Bbc. Sono in corso nelle prime ore del mattino violenti combattimenti nelle strade. Veicoli militari leggeri “sono entrati nella città“, ha detto Sinegubov. Un palazzo di nove piani aè stato colpito da un missile russo: una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito., pesanti bombardamenti L’attacco russo ha fatto saltare in aria un gasdotto, riporta online il giornale The Kyiv Independent mostrando un video dell’esplosione e ...

A Dnipro, la terza città più popolosa dell', le donne stanno preparando bottiglie molotov da utilizzare contro i soldati, usando polistirolo e bottiglie di birra usate. A mostrare le ...Anche la Finlandia si schiera e chiude il suo spazio aereo ai voli. Rassicurazioni sulla ... Da kiev un altro appello ai cittadini "stranieri" ad unirsi all'per difendere il Paese ...Firenze – A mano a mano che i bombardamenti russi si intensificano sul suolo ucraino, le conseguenze per la popolazione civile sono sempre più devastanti, “particolarmente drammatiche per le persone ...Per i negoziati tra l’Ucraina e la Russia “qualunque città va bene, come Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo all’annuncio di Mosc ...