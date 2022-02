Sci di fondo, 15 km maschile Lahti 2022: Niskanen precede Klaebo, Pellegrino solo quattordicesimo (Di domenica 27 febbraio 2022) Johannes Klaebo per una volta deve arrendersi a un rivale. Nella 15 km maschile in tecnica classica di Lahti 2022, il fuoriclasse dello sci di fondo, oro a Pechino, viene battuto dal padrone di casa Iivo Niskanen. Il finlandese, partito con bib 46, chiude in 33.06.5 e attende nel finale che arrivino i migliori. Il norvegese paga ben diciassette secondi, a dimostrazione che quella del vincitore è stata una performance semplicemente irresistibile. Terzo posto per lo svedese Poromaa a chiudere un podio, dunque, tutto scandinavo. Purtroppo non bene gli italiani. Federico Pellegrino, apparso un po’ stanco e privo di energie, è addirittura fuori dalla top-10, chiudendo in quattordicesima posizione con un tempo di 34.18.0 e staccato di un minuto e dieci secondi abbondanti ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Johannesper una volta deve arrendersi a un rivale. Nella 15 kmin tecnica classica di, il fuoriclasse dello sci di, oro a Pechino, viene battuto dal padrone di casa Iivo. Il finlandese, partito con bib 46, chiude in 33.06.5 e attende nel finale che arrivino i migliori. Il norvegese paga ben diciassette secondi, a dimostrazione che quella del vincitore è stata una performance semplicemente irresistibile. Terzo posto per lo svedese Poromaa a chiudere un podio, dunque, tutto scandinavo. Purtroppo non bene gli italiani. Federico, apparso un po’ stanco e privo di energie, è addirittura fuori dalla top-10, chiudendo in quattordicesima posizione con un tempo di 34.18.0 e staccato di un minuto e dieci secondi abbondanti ...

