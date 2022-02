Sampdoria, Giampaolo: “Lotta salvezza una battaglia, sarà dura” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Innanzitutto l’attenzione del mondo è a quella che è la situazione in Ucraina. E’ una miseria assoluta nel 2022. Con noi c’è Supryaga che penso che abbia evitato anche la chiamata alle armi perchè se fosse rimasto lì avrebbe dovuto imbracciare un fucile, come stanno facendo tutti i civili ucraini dai 18 ai 60 anni. Con Supryaga abbiamo parlato, anche grazie ad un interprete, abbiamo cercato di capire come stesse lui, come stesse la sua famiglia e quale fosse il suo stato d’animo. Devo dire che il ragazzo, chiaramente preoccupato per la sua famiglia, ma ci ha rincuorato e ha rincuorato anche se stesso. Poi il mondo guarda quello che succede“. Lo ha detto l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo in vista della sfida contro l’Atalanta. E sugli avversari nel posticipo: “E’ una squadra forte, che ti azzanna. Lo sappiamo tutti. E’ una squadra che nel ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “Innanzitutto l’attenzione del mondo è a quella che è la situazione in Ucraina. E’ una miseria assoluta nel 2022. Con noi c’è Supryaga che penso che abbia evitato anche la chiamata alle armi perchè se fosse rimasto lì avrebbe dovuto imbracciare un fucile, come stanno facendo tutti i civili ucraini dai 18 ai 60 anni. Con Supryaga abbiamo parlato, anche grazie ad un interprete, abbiamo cercato di capire come stesse lui, come stesse la sua famiglia e quale fosse il suo stato d’animo. Devo dire che il ragazzo, chiaramente preoccupato per la sua famiglia, ma ci ha rincuorato e ha rincuorato anche se stesso. Poi il mondo guarda quello che succede“. Lo ha detto l’allenatore della, Marcoin vista della sfida contro l’Atalanta. E sugli avversari nel posticipo: “E’ una squadra forte, che ti azzanna. Lo sappiamo tutti. E’ una squadra che nel ...

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, le parole di #Giampaolo: 'Lotta salvezza dura, bisogna saperci stare' - SampNews24 : #Giampaolo: «#Atalanta un modello. Ma la #Sampdoria non guarda in faccia nessuno» – VIDEO - Fantacalcio : Atalanta-Sampdoria: la conferenza di Giampaolo - sampdoria : ?? | CONFERENCE #AtalantaSamp, #Giampaolo: «Loro sono un modello, ma non guardiamo in faccia nessuno». - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo visita il 'nuovo' #Mugnaini: il punto sui lavori a #Bogliasco -