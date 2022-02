Sabatini: ‘Inter, tornassi indietro non accetterei una condizione…’ (Di domenica 27 febbraio 2022) Sabatini torna sull’esperienza all’Inter in una intervista a DAZN: Sull'Inter è uscita una cosa che non ho mai detto... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022)torna sull’esperienza all’Inter in una intervista a DAZN: Sull'Inter è uscita una cosa che non ho mai detto...

Advertising

infoitsport : Sabatini: “Inter un sogno per me, sbagliai ad accettare questa condizione” - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Sabatini: 'Non voglio confusione con i tifosi dell'Inter, avrei voluto dare molto di più all'Inter che è una società mera… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Sabatini: 'Non ho mai detto che mi rammarico di essere andato all'Inter, è stato il coronamento di una carriera. Mi ramma… - infoitsport : Sabatini l'ha detto sull'Inter: in diretta! - grafuio : RT @marifcinter: #Sabatini: 'Non voglio confusione con i tifosi dell'Inter, avrei voluto dare molto di più all'Inter che è una società mera… -