Osimhen vuole farlo contro la Lazio: sarebbe la prima volta in Serie A (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Napoli ha una nuova, grande occasione per raggiungere il Milan in vetta alla classifica e, nella difficile trasferta dell’Olimpico, deve necessariamente strappare tre punti per tornare a guardare tutti dall’alto. Per riuscirci, gli azzurri si affidano ancora una volta a Victor Osimhen, apparso indispensabile in queste ultime gare. FOTO: Getty – Napoli Osimhen contro la Lazio, l’attaccante nigeriano andrà alla ricerca del suo primo gol contro una big in questo campionato Serie A, anche perché, va detto, non ha poi avuto così tante occasioni per mettersi in mostra. Più in generale comunque, da quando è arrivato al Napoli, il numero nove non ha mai segnato contro Inter, Milan, Juventus e Roma, realizzando solamente un gol a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Napoli ha una nuova, grande occasione per raggiungere il Milan in vetta alla classifica e, nella difficile trasferta dell’Olimpico, deve necessariamente strappare tre punti per tornare a guardare tutti dall’alto. Per riuscirci, gli azzurri si affidano ancora unaa Victor, apparso indispensabile in queste ultime gare. FOTO: Getty – Napolila, l’attaccante nigeriano andrà alla ricerca del suo primo goluna big in questo campionatoA, anche perché, va detto, non ha poi avuto così tante occasioni per mettersi in mostra. Più in generale comunque, da quando è arrivato al Napoli, il numero nove non ha mai segnatoInter, Milan, Juventus e Roma, realizzando solamente un gol a ...

